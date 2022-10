Motorista de aplicativo é sequestrado e mantido em porta-malas por 2 horas

Um motorista de aplicativo, de 49 anos, foi amarrado e sequestrado na madrugada desta quinta-feira (27), após terminar uma corrida no bairro Universitário. A vítima foi mantida no porta-malas do próprio veículo, enquanto os suspeitos trafegavam com o carro por diversos bairros da Capital. O homem foi liberado às quatro horas da manhã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha acabado de terminar uma corrida na região do terminal do bairro Universitário, quando avistou os suspeitos colocarem objetos na rua para impedir a passagem, obrigando que o motorista parasse.

Os autores cercaram o veículo e renderam o condutor. Quando a vítima foi solta, relatou que um deles estava armado com uma faca, mas que a todo momento era ameaçado de morte caso reagisse.

Ele foi liberado por volta das 4 horas da manhã, no Jardim Noroeste. Os suspeitos devolveram o carro e levaram a carteira, três celulares e aproximadamente R$ 500.