Prazo para emendas para LOAS 2023 foi postergado mais uma vez

O presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Betinho (Republicanos), usou a tribuna próximo ao fim da sessão da Câmara, desta quinta-feira (27), para anunciar que o prazo para os vereadores entregarem as emendas para o orçamento de 2023 foi postergado para a próxima quinta (3).

“É importante sermos coerentes com as emendas impositivas que vamos apresentar. Temos que entender a realidade do orçamento. Hoje de tarde teremos uma reunião com a secretária de finanças, Márcia Helena Hokama”, explicou o vereador Betinho.

A data limite havia sido adiada para amanhã (28), mas devido as eleições e mais tempo para que os vereadores analisem e possam trabalhar nas emendas ficará para o início de novembro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

Prazo – Betinho reforça importância das emendas impositivas (oestadoonline.com.br)