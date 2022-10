Marido de mulher assassinada com 6 tiros morre no hospital

Pedro Celso Ajala Sanguínea, de 55 anos, morreu às 19h05 da noite de ontem (26), na Santa Casa de Campo Grande, após ser baleado em frente de casa, no começo da tarde no Bairro Portal Caiobá. A esposa de Pedro, Ana Cláudia Gonçalves Martinez, de 46, foi baleada com seis tiros e morreu no local.

O casal havia se mudado no último domingo (23) para o endereço, de acordo com vizinhos. Inicialmente, a vítima sido socorrida e levada para a Santa Casa, e deu entrada em estado gravíssimo, que evoluiu para uma parada cardiorrespiratório. O corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Eles haviam acabado de checar em casa, e descarregavam sacolas de compras, quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto, que iniciaram os disparos, com o que seria uma pistola de 9mm.

Ana Cláudia era irmã de Leandro Gonçalves Martinez, de 23 anos, assassinado com 11 tiros no inicio do mês de outubro, na Vila Aimoré. Leandro era suspeito de matar o paraguaio Felix Ruben Martinez Fernandes, de 41 anos, em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Paraguai.

A polícia investiga se a execução de Pedro e Ana Cláudia tem ligação com o assassinato de Leandro. De acordo parentes, a família está jurada de morte.

Leia mais: Irmã de jovem morto no inicio do mês é assassinada no Portal Caiobá