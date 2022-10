Polícia Civil incinera 5 toneladas de drogas em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Amambai, com o apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), incinerou ontem (26), aproximadamente cinco toneladas de drogas, em Dourados.

A queima ocorreu no período matutino, em uma farinheira da cidade. O transporte das drogas até Dourados foi realizado em um caminhão do Exército Brasileiro, que prestou apoio no comboio até o local da incineração.

Foram incinerados 256,200 Kg de skunk, 4,510 toneladas de maconha e 7.292 kg de haxixe. Esse montante representa as apreensões realizadas nos últimos 60 dias pelas forças de segurança que atuam na região de Amambai, assim como pela própria delegacia da cidade.

A operação é realizada quando se encerra todos os trâmites em relação a apreensão dos entorpecentes. Dessa forma, a incineração faz parte de uma atribuição rotineira da Polícia Civil.

