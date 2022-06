Motorista de aplicativo é preso por dirigir bêbado e em posse de arma de fogo

Na madrugada de ontem (02), um motorista de aplicativo foi preso por dirigir embriagado e em posse de arma de fogo. Enquanto realizava rondas no bairro Jardim Aero Rancho, a Polícia Militar visualizou um veículo que transitava na região com os faróis apagados e de forma suspeita.

As equipes então procederam abordagem contra o veículo. O motorista, ao descer do carro, apresentou forte odor de bebidas alcoólicas e estava cambaleante. Durante vistoria veicular, foi encontrado um revólver calibre 38, 6 munições intactas e R$ 5.563,00. O homem alegou que o dinheiro era proveniente do trabalho de motorista de aplicativo e que a arma era para proteção pessoal quando efetuava o trabalho, além de ser caçador de animais.

Ao ser questionado sobre o consumo de bebidas alcoólicas, o condutor alegou que estava em uma conveniência bebendo cerveja desde as 17 horas. Como ele se negou a fazer o teste do bafômetro, foi lavrado um termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora.

O carro autuado foi liberado pela esposa e proprietária do veículo. O homem foi conduzido para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física do próprio e da equipe da policia devido a alteração da capacidade psicomotora do individuo.

