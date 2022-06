Anatel aprova prazo adicional de 60 dias para implantação de internet 5G

Foi aprovado ontem (2), o prazo adicional de 60 dias para implantação do sinal de internet 5G em todas as capitais do Brasil, pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A operação da subfaixa de radiofrequências de 3.300 a 3.700 MHz estava prevista para ser iniciada no dia 30 de junho, e a ativação de uma ERB (Estação Rádio Base) para cada 100 mil habitantes das capitais deveria ser iniciada no dia 31 de julho. Com o prazo adicional, esses prazos passam para 29 de agosto e 29 de setembro respectivamente.

Essa decisão de aumentar o prazo, veio do conselho diretor da Anatel, e foi motivada pela impossibilidade de entrega dos equipamentos devido às restrições que foram causadas pela pandemia da Covid-19 na China, que causaram atrasos na produção de semicondutores. Houve também demora na liberação dos produtos e a limitação no transporte aéreo. Outro ponto levado em conta foram as interferências nas estações satelitais.

Campo Grande

Em março, o diretor-presidente da Agetec de Campo Grande, Paulo Cardoso comemorava a mudança na legislação que autorizava a implantação do 5G no município. “Estamos diante de uma revolução tecnológica, e a capital sul-mato-grossense está saindo na frente e irá atrair as operadores para trazerem os equipamentos necessários para a implantação dessa tecnologia”, disse Cardoso.

De acordo com Cardoso, entre os maiores benefícios está na modernização em transformar Campo Grande em uma cidade digital, com sistemas que irão facilitar o andamento do município.

“O 5g é o presente e o futuro, e iremos levá-lo para as escolas, para os hospitais, para as rodovias federais, para localidades mais distantes onde tínhamos uma internet via rádio e onde não conseguíamos levar o sinal. O principal objetivo é facilitar a prestação de serviços para a população”, explica o presidente da Agetec.

