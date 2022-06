Prefeitura convoca aposentados e pensionistas nascidos em março para recadastramento anual

Aposentados e pensionistas nascidos em março e que não compareceram ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), no mês de aniversário, devem realizar o recadastramento anual na sede do IMPCG. O prazo para o recadastramentro é de 30 (trinta) dias a contar da data da primeira publicação do Edital.

A convocação foi publicada na edição desta sexta-feira (3) do Diogrande e a lista com os beneficiários pode ser acessado AQUI, a partir da página 40. Quem foi realizar o recadastramento é necessário levar os documentos pessoais até a sede do IMPCG na Divisão de Atendimento ao Aposentado e ao Pensionista, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30 na Travessa Píres de Matos, nº 50, no Bairro Amambai.

O não comparecimento no prazo determinado acima acarretará o bloqueio do pagamento dos proventos até a efetivação do recadastramento.