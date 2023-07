Motorista bêbado atropela policial e é preso

Motorista de 26 anos foi preso em flagrante após atropelar um policial militar, na madrugada deste sábado (22), no Jardim dos Estados, em Campo Grande. Ele estava bêbado, fugiu do local do acidente e só foi parado após intensa perseguição.

Uma equipe da PM fazia rondas na região da Rua Euclides da Cunha quando flagrou um Celta preto fugindo em alta velocidade. Houve acompanhamento tático com uso de sirene e luzes por diversos quarteirões, até que o suspeito fosse abordado, na Rua Bahia.

Durante a abordagem, o suspeito recusou fazer o bafômetro, alegando medo de pegar covid. Instantes depois ele fez o teste, que deu 0,42 mg/l, que lhe rendeu prisão em flagrante. Ele também apresentava andar cambaleante, fala excessiva e cheiro de álcool.

A vítima do atropelamento, um policial militar, chegou ao local da abordagem e contou que ficou ferida na perna esquerda. O PM detalhou que o suspeito atingiu uma outra vítima na mesma rua, momentos antes e por isso fugiu em alta velocidade e acabou o atropelando. Ele também quase atingiu outras pessoas na fuga.

A mãe do suspeito foi ao local e, após teste do bafômetro, deu conselhos ao infrator e foi liberada para levar o veículo do filho. O militar foi à delegacia e pediu requerimento para exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo, na Depac Cepol.

