Pai e filha são presos com fuzil e maconha dentro de utilitário

Investigação que durou cinco dias resultou na prisão da douradense Marina Martins Gamarra, 41, residente no Parque Alvorada, e o pai dela, Carlos Marcos Recalde Gamarra, 63, morador em Santa Catarina. Eles estavam em um Fiat Toro abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-163, próximo ao município de Itaquiraí, transportando maconha e um fuzil com dois carregadores.

De acordo com a ocorrência, policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados receberam informação que um veículo estaria sendo preparado para o transporte de armas e drogas. Ao longo dos trabalhos foi realizado monitoramento e na sexta, tanto os agentes do setor, quanto da PRF do município observaram que Marina havia saído com a Toro e não retornou.

Após a troca de informações com outras unidades da PRF, o veículo foi abordado na região Sul do Estado. Durante a vistoria, os policiais não encontraram irregularidades aparentes, mas devido a suspeita diante do transporte, o carro foi encaminhado até a Receita Federal, em Mundo Novo, e lá realizado o escaneamento veicular apontando para a existência de fundo falso. Ao vistoriar o utilitário, foram encontrados 59 tabletes de maconha e um fuzil da marca Colt R10 contendo dois carregadores. Após pesado o entorpecente totalizou 36,7 quilos.

O veículo, o entorpecente, a arma e os suspeitos foram levados à delegacia de Itaquirai e eles podem responder por tráfico, associação ao tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de corrupção de menores, já que Marine lavava a filha de seis anos no veículo.

