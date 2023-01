Motorista bêbado é preso após bater em poste de energia na Duque de Caxias

Após colidir o carro que conduzia, um Fiat Pálio, de cor branca, em um poste de energia elétrica, homem de 59 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por dirigir embrigado, na Capital. No carro estavam outras três pessoas, inclusive, uma mulher gestante, os três ficaram feridos e foram levados para a Santa Casa, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o caso aconteceu no início da manhã, na rotatória da Avenida Duque de Caxias, na Vila Eliane. Dentro do carro estavam uma idosa e um rapaz de 21 anos, além da mulher grávida.

A estrutura ficou totalmente destruída e ficou pendurada nos fios. O condutor que apresentava sinais de embriagues foi submetido a exame de alcoolemia, o que, confirmou que o motorista estava sobre efeito de álcool.

Ao ser questionado, o homem confessou que estava voltando de uma festa de aniversário e teria bebido no local.

Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, a idosa e a gestante passam por exames e serão avaliadas pela equipe médica, já o condutor não precisou de atendimento e foi encaminhado para delegacia.

A Concessionária de energia foi acionada para o reparo e disse que, os cabos são de média tensão e que não houve falha no abastecimento de energia na região.

O Batalhão de Trânsito esteve no local e afirmou que os ocupantes do veículo não estavam usando o cinto de segurança e com a colisão, os passageiros que estavam no banco de trás, foram parar na parte da frente do veículo.

