Clima seco e sol permanecem neste domingo em todo o Estado

Sol e tempo seco estão previstos neste domingo (23), em todo o Estado. Algumas cidades apresentarão nebulosidade cedo mas logo aparece o sol.

Não há previsão de chuvas. A umidade relativa do ar continua baixa, principalmente no período da tarde. Já os ventos podem ter valores acima de 60 km/h em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário ocorre em função do sistema de alta pressão, que favorece o tempo seco. O dia segue estável, tendo variação de nebulosidade. A umidade pode variar entre 15% e 35%, por isso se recomenda beber bastante água e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes.

Devido às condições de tempo seco e céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas. Em Campo Grande a máxima fica em 29°C e a mínima de 19°C. Já em Dourados a variação será de 17°C (mínima) e 31°C (máxima). Para Corumbá, na região do Pantanal, a máxima pode chegar a 31°C, com mínima de 20°C. Em Coxim a variação será entre 19°C (mínima) e 33°C (máxima).

