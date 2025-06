Motor de carro de motorista de aplicativo pega fogo durante corrida em Campo Grande

A manhã desta segunda-feira (23) começou com susto e prejuízo para um motorista de aplicativo em Campo Grande. Durante sua primeira corrida do dia, o motor do carro que ele conduzia, um Fiat Siena, pegou fogo no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Padre João Crippa, no Centro da Capital.

O condutor contou que havia iniciado a corrida na Vila Planalto e seguiria até o Bairro Jardim dos Estados. Pouco depois de sair, percebeu um forte cheiro de fumaça e decidiu parar o carro imediatamente. “Era a primeira do dia, eu comecei a sentir o cheiro da fumaça e decidi parar o carro. Pedi para a passageira descer e quando abri o capô o fogo já estava alto”, relatou.

Imagens feitas por testemunhas mostram o fogo atingindo a parte da frente do veículo. Populares tentaram conter as chamas usando extintores, mas a situação só foi controlada após o uso de uma mangueira de água cedida por uma empresa próxima. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida e fez o rescaldo. Apesar do susto, ninguém se feriu. A passageira saiu do veículo a tempo e não houve danos a outros veículos ou imóveis na região.

O condutor afirmou ainda que o veículo possui seguro apenas para terceiros, o que deve dificultar o reembolso pelos danos. No entanto, ele acredita que o carro poderá ser recuperado.

