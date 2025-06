Empresário morto durante festa no Jardim Aeroporto possuía antecedentes criminais

Haroldo dos Santos Gil, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (21), durante a comemoração de um ano da sua conveniência, localizada na Rua Vanderlei Pavão, no Jardim Aeroporto, região oeste de Campo Grande. Por volta das 22h, ele seguia a pé em direção à sua casa, próxima ao local da festa, quando foi surpreendido por atiradores que ainda não foram identificados.

Segundo informações iniciais, testemunhas relataram à polícia que um VW Fox preto se aproximou do empresário. Um dos ocupantes desceu do veículo e efetuou diversos disparos. Logo depois, o motorista também saiu do carro e atirou novamente. Os dois fugiram no mesmo veículo, que foi encontrado incendiado minutos depois, no Portal Caiobá. Até o momento, ninguém foi preso.

Apesar da vida atual como empresário, Haroldo possuía passagens policiais por receptação, furto e homicídio. Ele chegou a ser condenado a 15 anos de prisão pelo assassinato de um jovem ligado a uma gangue rival, crime ocorrido em 1999.

Na noite de 29 de março daquele ano, aos 18 anos, Haroldo trafegava de bicicleta pela Rua dos Andradas, no Bairro Santo Antônio, quando viu André Luiz Rodrigues do Couto, também de bicicleta. Segundo denúncia do Ministério Público, ao reconhecê-lo como integrante de uma gangue rival, decidiu matá-lo. Fechou a vítima, sacou uma pistola e atirou. Após o crime, declarou: “Atirei naquele babaca lá”, porque “queria matar um aquele dia”.

Pela frieza e pela motivação fútil, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 15 anos de reclusão.