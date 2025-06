Grávida fica ferida em acidente em estrada vicinal de Santa Rita do Pardo e motorista foge sem prestar socorro

Uma jovem grávida de 23 anos ficou ferida após um acidente ocorrido na madrugada desse domingo (23) em uma estrada vicinal de Santa Rita do Pardo, a 228 quilômetros de Campo Grande, no leste de Mato Grosso do Sul. Ela estava acompanhada de duas amigas, de 18 e 26 anos, e seguia para um evento quando o carro em que estavam foi atingido por outro veículo.

Segundo informações da Polícia Militar, o impacto deixou as ocupantes do Volkswagen Gol assustadas e feridas. Um dos passageiros do carro que provocou o acidente desceu, trocou o pneu do veículo das vítimas, que havia furado, e depois as acompanhou até a Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Na unidade de saúde, foi constatado um ferimento na cabeça da jovem grávida. O estado de saúde dela não foi detalhado, mas, segundo informações preliminares, ela foi atendida e liberada. O homem que ajudou no deslocamento até o hospital deixou o local pouco após a chegada das jovens. Ainda conforme o relato das vítimas, o motorista do outro veículo e um terceiro passageiro fugiram do local do acidente sem prestar qualquer tipo de socorro.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e, após colher os depoimentos das vítimas, iniciou buscas na região. O carro suspeito, que apresentava danos compatíveis com o acidente, foi localizado abandonado na mesma estrada vicinal.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor e segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Santa Rita do Pardo. Até o momento, o motorista que fugiu não foi identificado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais