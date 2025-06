Empregado em supermercado de Campo Grande terá reajuste de 8,11% no piso e 50% no abono

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande – SECCG garantiu uma importante vitória para a categoria de gêneros alimentícios e supermercados, ao concluir as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2025/26 com aumento real nos salários e um abono com reajuste expressivo de 50%. O valor, que antes era de R$ 500,00, passa agora para R$ 750,00 e será pago em três parcelas: junto aos salários de julho e outubro de 2025 e março de 2026.

Além do abono, a nova CCT estabelece um reajuste salarial de 8,11% sobre os pisos das diversas funções do setor, garantindo ganhos reais aos trabalhadores. Para os meses retroativos de abril, maio e junho de 2025, o reajuste será de 5,20%, pago em uma única parcela, de forma indenizatória, na folha de junho de 2025.

Os novos pisos salariais dos profissionais que atuam em estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios e supermercados a partir de 1º de julho de 2025 ficam assim definidos:

– Empregados em geral: R$ 1.665,00;

– Garantia mínima para comissionados: R$ 1.862,00;

– Empacotadores: R$ 1.649,00.

O presidente do SECCG, Carlos Santos, disse que o resultado das negociações, apesar de ainda estar longe do que o sindicato pretende alcançar, trouxe ganhos concretos para a categoria: “Foi uma negociação intensa, mas conseguimos um resultado muito positivo. Esse abono de R$ 750,00 representa um avanço significativo e reforça o nosso compromisso em lutar por melhores condições para os comerciários. Conseguimos um reajuste 50% maior que o anterior, o que certamente fará diferença na vida dos trabalhadores. O SECCG mais uma vez se firma como guardião dos interesses da categoria.”

Carlos também destacou a importância do reajuste salarial obtido, que superou o índice inflacionário e reafirmou a força do sindicato nas negociações: “Conseguimos, com muito esforço e responsabilidade, garantir um reajuste de 8,11% sobre os pisos salariais, o que representa um aumento real acima da inflação. Em tempos tão difíceis para a classe trabalhadora, essa conquista reafirma o compromisso do SECCG com a valorização profissional dos comerciários. Não foi fácil, mas mostramos mais uma vez que, com firmeza na mesa de negociação, é possível avançar e conquistar resultados concretos para quem trabalha duro todos os dias.”

A negociação foi feita com o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande e demonstrou mais uma vez o poder de articulação e firmeza do SECCG em defender os direitos dos comerciários.

Carlos Santos reforçou que o sindicato continuará vigilante e combativo, buscando sempre melhores salários, benefícios e condições de trabalho:

“Nosso trabalho é diário e constante. O comerciário pode contar com o SECCG porque aqui tem quem lute de verdade por ele.”

