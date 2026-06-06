Motociclista sem habilitação é preso após atropelar criança de cinco anos em Alcinópolis

Um motociclista de 44 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (5) após atropelar uma criança de cinco anos na região central de Alcinópolis. O acidente aconteceu na Rua Pio Martins de Almeida, quando o menino atravessou a via repentinamente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança foi levada ao Hospital Municipal de Alcinópolis pela avó, que relatou aos profissionais de saúde que o neto havia sido vítima de atropelamento. O motociclista também compareceu ao local juntamente com a responsável pelo menino.

De acordo com o relato apresentado, o condutor seguia pela sua faixa de circulação quando a criança atravessou a rua de forma inesperada e sem supervisão, não havendo tempo suficiente para evitar o impacto.

Uma equipe da Polícia Militar que atendia outra ocorrência no hospital tomou conhecimento do caso e iniciou os levantamentos. O motociclista se apresentou espontaneamente aos policiais para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

Durante a checagem da documentação, os militares constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante da situação, ele recebeu voz de prisão em flagrante.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Alcinópolis. As circunstâncias do atropelamento continuam sendo apuradas pelas autoridades competentes.

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