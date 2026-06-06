Antônio João vai investir R$ 11,8 milhões na construção de escola de tempo integral

A Prefeitura de Antônio João, município localizado a cerca de 280 quilômetros de Campo Grande, vai investir R$ 11,8 milhões na construção de uma nova escola municipal de tempo integral. A obra terá custo total de R$ 11.837.800,00 e faz parte de um projeto voltado à ampliação da infraestrutura educacional da cidade.

A contratação da empresa responsável pela execução dos serviços foi oficializada por meio do Extrato do Contrato nº 044/2026, publicado na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

A vencedora da licitação foi a Amoreira Construtora Ltda., que ficará encarregada da execução da obra. O processo licitatório teve como objetivo selecionar uma empresa de engenharia especializada para construir a nova unidade de ensino.

Segundo o documento oficial, a escola funcionará em regime de tempo integral, modalidade que vem sendo ampliada em diversas cidades brasileiras com o objetivo de aumentar o tempo de permanência dos estudantes em atividades pedagógicas, esportivas e culturais.

Os recursos para a execução do empreendimento estão vinculados a um contrato de financiamento firmado entre o município e o Banco do Brasil. O investimento busca atender à demanda crescente por vagas e melhorar a estrutura da rede municipal de ensino.

De acordo com o extrato publicado, a vigência do contrato se estende até 1º de junho de 2028, prazo previsto para a conclusão das obrigações contratuais relacionadas à construção da nova escola.

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