Seis vacas morrem após serem atingidas por caminhonete na BR-163 em Rio Brilhante

Seis vacas morreram após serem atropeladas por uma caminhonete na noite de sexta-feira (5) na BR-163, em Rio Brilhante, município localizado a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu quando os animais estavam sobre a pista de rolamento.

De acordo com as primeiras informações divulgadas, pelo menos seis vacas ocupavam a rodovia no momento em que foram atingidas por uma caminhonete Ford Ranger. O motorista não conseguiu evitar a colisão devido à presença repentina dos animais na via.

Com a força do impacto, três vacas morreram instantaneamente. Outras três ficaram gravemente feridas e precisaram ser sacrificadas posteriormente em razão da gravidade dos ferimentos.

Apesar dos danos significativos registrados na caminhonete, os três ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. Eles permaneceram no local e acompanharam os procedimentos realizados pelas equipes de atendimento.

Policiais da Polícia Rodoviária Federal e funcionários da concessionária responsável pela administração da BR-163 atenderam a ocorrência e realizaram os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não havia informações sobre quem seria o proprietário dos animais nem sobre como eles conseguiram acessar a rodovia. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para apurar eventuais responsabilidades.

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