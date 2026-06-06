Seis vacas morrem após serem atingidas por caminhonete na BR-163 em Rio Brilhante

Foto: reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real
Foto: reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real

Seis vacas morreram após serem atropeladas por uma caminhonete na noite de sexta-feira (5) na BR-163, em Rio Brilhante, município localizado a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu quando os animais estavam sobre a pista de rolamento.

De acordo com as primeiras informações divulgadas, pelo menos seis vacas ocupavam a rodovia no momento em que foram atingidas por uma caminhonete Ford Ranger. O motorista não conseguiu evitar a colisão devido à presença repentina dos animais na via.

Com a força do impacto, três vacas morreram instantaneamente. Outras três ficaram gravemente feridas e precisaram ser sacrificadas posteriormente em razão da gravidade dos ferimentos.

Apesar dos danos significativos registrados na caminhonete, os três ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. Eles permaneceram no local e acompanharam os procedimentos realizados pelas equipes de atendimento.

Policiais da Polícia Rodoviária Federal e funcionários da concessionária responsável pela administração da BR-163 atenderam a ocorrência e realizaram os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não havia informações sobre quem seria o proprietário dos animais nem sobre como eles conseguiram acessar a rodovia. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para apurar eventuais responsabilidades.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Motociclista de 38 anos morre após bater em caminhão em MS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *