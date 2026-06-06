Discussão entre motorista e motociclista com cusparadas provoca congestionamento na Avenida Tamandaré

Uma briga de trânsito registrada na manhã deste sábado (6) provocou congestionamento na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. A confusão envolveu um motorista de uma picape e um motociclista e foi marcada por troca de ofensas, ameaças e até cusparadas entre os envolvidos.

Segundo relato de uma testemunha, o desentendimento começou após o condutor da caminhonete supostamente fechar a passagem da motocicleta ao realizar uma mudança de faixa. A situação rapidamente evoluiu para uma discussão no meio da via, interrompendo o fluxo de veículos na região.

Ainda conforme a testemunha, antes mesmo do início da gravação que circula nas redes sociais, o motociclista, que vestia bermuda branca, teria cuspido no rosto do motorista, um homem idoso que usava camisa de mangas compridas. O gesto aumentou a tensão entre os dois.

Nas imagens, o motorista aparece apontando o dedo para o motociclista enquanto discute com outras pessoas que tentam intervir. Em determinado momento, ele chega a pedir que terceiros expliquem quem ele seria, repetindo a frase: “Fala para ele quem eu sou”. Apesar das tentativas de apaziguar a situação, os ânimos permaneceram exaltados.

O vídeo também registra uma pessoa mencionando a expressão “aqui é disciplina”, termo frequentemente associado à hierarquia de facções criminosas. A fala foi repetida diversas vezes durante a confusão, mas não foi possível identificar quem a pronunciou ou qual seria sua participação no episódio.

A discussão seguiu até uma esquina próxima, onde, segundo as imagens, o motorista revidou e também cuspiu no rosto do motociclista. Após o novo desentendimento, a gravação foi interrompida pela testemunha, que afirmou ter receio de ser identificada pelos envolvidos. Não há informações sobre registro de boletim de ocorrência ou acionamento das forças de segurança.

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