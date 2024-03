Motociclista sem capacete morre em colisão, em Ponta Porã

Na noite do domingo (3), o motociclista de Oscar Fernandes, de 44 anos, morreu em um acidente de trânsito, com um veículo, no Jardim Primavera, em Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande. A vítima não usava capacete.

De acordo com informações preliminares da polícia, o condutor do veículo envolvido na colisão, ele seguia pela Rua Guaíba quando, no cruzamento com a rua Aurélio do Amaral, o motociclista, teria atravessado repentinamente. Com o impacto da colisão, Oscar foi ejetado a uma distância considerável.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, assim que chegou ao local, constatou a morte do motociclista. A perícia encontrou o capacete da vítima no braço, reforçando a violência do impacto.

O condutor do veículo, além de envolvido no acidente, não possui carteira de habilitação e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante da recusa, a polícia tomou as medidas cabíveis, confeccionando um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

