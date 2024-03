Feirão da AACC/MS tem 5 mil itens em liquidação e descontos de até 40%

Nos dias 6 e 7 de março, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) realiza mais uma edição de seu tradicional Feirão de Liquidação. Estarão disponíveis mais de 5 mil peças, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros, itens de casa e muitos outros. Todas as peças à venda no auditório da instituição estão em bom estado de conservação e custarão apenas 8 reais cada.

O feirão acontecerá das 8h às 17h, sem intervalo para almoço. Serão aceitos pagamentos em pix, dinheiro, débito e crédito, com parcelamento nas compras acima de 100 reais. Além disso, o Bazar e o Brechó da instituição funcionarão normalmente no dia, oferecendo desconto de 20% no Brechó e 40% de desconto no Bazar. Neles é possível encontrar diversas peças com preços variados e inclusive, de marcas famosas.

Eventos como o Feirão de Liquidação são de extrema importância para o trabalho da AACC/MS, que oferece todo o apoio a crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul e também de suas famílias.

Toda a renda arrecadada neste feirão será utilizada para a manutenção da instituição que, mensalmente, tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

Serviço

Dias: 06 e 07 de março – das 8h às 17h (sem intervalo de almoço)

Local: Av. Ernesto Geisel, 3475 – Orpheu Baís.

Informações: (67) 3322-8000 (telefone e WhatsApp)

Com informações da Ascom AACC/MS.

