Semana de boas-vindas aos estudantes marca o início das aulas em todos os câmpus

Acolhimento, celebração e integração são alguns dos objetivos da Recepção Institucional para os estudantes. De olho na primeira semana letiva de 2024, uma programação especial para dar as boas-vindas aos calouros e os veteranos na volta às aulas em todos os câmpus, a partir de segunda, 4, até sexta, 8 de março.

“A cada ano nós temos preparado uma festa para receber os nossos estudantes para o ano letivo. E não será diferente desta vez, estamos preparando muitas atividades em todas as unidades e câmpus da nossa querida UFMS”, enfatiza o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto de Souza. O pró-reitor ressalta que as atividades da semana de recepção são destinadas para toda a comunidade universitária. “A recepção envolve diretores, coordenadores de curso, professores e todos os estudantes que já fazem parte da UFMS e os que estão chegando, os nossos calouros. Por isso, todos são mais do que convidados para essa grande festa no início do ano letivo”, convida.

A programação da semana inclui atividades com os estudantes envolvendo o Diretório Central de Estudantes, centros acadêmicos, turmas veteranas, coordenação e direção dos cursos, previstas para o dia 4 e 6. A trilha interativa Bem-vindo ao Mundo UFMS, realizada no Corredor Central e em áreas centrais dos câmpus, vai apresentar todas as ações realizadas na Universidade. A atividade será realizada no dia 5 e a ideia é que os alunos recebam as informações de forma dinâmica e próxima, podendo percorrer um caminho passando pelo ensino, tecnologia e inovação, pesquisa, extensão, assuntos estudantis, comunicação, loja oficial e sustentabilidade. Ao final, após carimbar o Passaporte UFMS em cada espaço, ele recebe o kit calouro.

A Recepção Institucional também abrange atividades organizadas nas próprias unidades e câmpus, com os diretores, coordenadores de cursos e técnicos responsáveis. Cada unidade planejou a melhor forma de interação e acolhimento, incluindo gincanas, dinâmicas, jogos e apresentações. Na Cidade Universitária, a equipe do Arquivo Histórico, vinculada à Agência de Comunicação Social e Científica, vai oferecer a Trilha da Memória, no dia 7, em dois horários, às 8h30 e às 14h. Também está prevista a aparição do Capi no Corredor Central, em horários previamente agendados. No dia 7, às 19h, haverá o show da Recepção, com o cantor Jonavo, no Glauce Rocha. A entrada é gratuita e o show será transmitido pela TV UFMS.

No dia 4, será realizado um Tour virtual no Mundo UFMS, apresentando as ações, serviços e coletivos da Universidade. Ao longo da semana, também serão transmitidas lives da Recepção Institucional EaD UFMS Digital. A programação inclui apresentação dos cursos, metodologias e sistemas, bate-papo com os estudantes e a Aula Inaugural Pensando o futuro com competências digitais na formação acadêmica e profissional.

Além disso, os estudantes de cursos EaD também podem participar da programação presencial na Cidade Universitária e em todos os câmpus, como a Trilha Bem-vindo ao Mundo UFMS. Para o diretor Agência de Educação Digital e a Distância, Hercules da Costa Sandim, é fundamental promover a acolhida de todos os estudantes, independente da modalidade em que ingressam. “A Recepção Institucional EaD vem alinhada com os cursos presenciais no sentido de trazer sinergia entre os cursos sem distinção, para que, independentemente da modalidade, todos façam parte e se sintam alunos da UFMS”, explica.

Nos Câmpus, a expectativa também é de celebração e acolhimento ao longo de toda a primeira semana letiva. O diretor do Câmpus de Ponta Porã, Leonardo Souza Silva, conta que o momento é marcado pela acolhida realizada pelos veteranos, apresentação da Universidade, entrega de kits aos calouros e apresentações culturais. “Para esse ano a intenção é seguir esse mesmo padrão. A recepção é importante porque é o primeiro contato do acadêmico com a UFMS e queremos sempre deixar uma boa impressão. Sem mencionar a alegria de recebê-los e termos a confiança deles para a sua formação profissional. Dessa forma, é muito importante que ele perceba que a UFMS não é apenas um conjunto de prédios, mas sim que somos todos nós”, pontua.

O diretor do Câmpus de Naviraí, Marco Antonio Costa da Silva, relata que a recepção está sendo organizada com carinho por uma comissão de estudantes, professores e técnicos. “A ideia é mostrar um pouco do que é a Universidade, estamos pensando em informar, criar um ambiente de acolhimento, propiciar ações culturais e sociais. A recepção é um dos momentos mais importantes para a gente porque representa o início da trajetória desses estudantes que chegam com uma expectativa muito grande. A recepção significa um momento de acolhimento, é dizer para esses novos estudantes que eles são bem-vindos aqui, que nós estamos aqui para apoiá-los, para mostrar que a vida no ensino superior vai ser incrível”, enfatiza.

Entre os milhares de estudantes que a Universidade deve receber neste ano está Emilly Pachelli, aprovada em Ciências Contábeis na Cidade Universitária. “Acredito que a UFMS é de longe a melhor escolha que eu poderia fazer, principalmente pelos professores e pela maneira de inserir o aluno no mercado de trabalho. Eu estou muito ansiosa para começar o semestre, conhecer o câmpus e meus colegas de turma, acredito que vai ser um sonho se realizando. Já separei um cantinho na agenda para a recepção e eu estou contando os dias para isso”, revela.

Para Emily, a recepção é um momento fundamental para os calouros que entram no mundo universitário pela primeira vez. “É um mundo totalmente novo. A recepção é uma forma de incluir e expandir as relações, é ótimo para conhecer e se conectar. Se somos bem recebidos, nós receberemos bem quem entrar depois. Eu adoraria também ouvir cada pessoa do meu curso, e de outros cursos, contando sobre o que aprendeu, o que motivou a entrar, o que espera pro futuro”, finaliza.

Acompanhe a programação completa na Cidade Universitária e em todos os câmpus pelas redes sociais e portal da UFMS. Participe! Confira abaixo a programação prevista nos câmpus e unidades da UFMS.

