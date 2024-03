Homem morre em acidente com arma de fogo durante caça com filho adolescente

No domingo (3), um incidente ocorrido no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, abalou a comunidade. Jorge Pereira Alves, que trabalhava há cinco anos em uma fazenda, morreu durante uma caçada com seu filho adolescente.

O incidente ocorreu em uma propriedade rural, distante 298 km de Campo Grande, quando pai e filho decidiram aproveitar o domingo para pescar e caçar capivara nas margens de uma represa local. A diversão, no entanto, terminou quando um disparo acidental resultou na morte de Jorge Pereira Alves.

Segundo relatos do filho, cuja idade não foi divulgada, eles saíram após o almoço, na companhia de um terceiro homem. O rapaz estava utilizando uma carabina de pressão adaptada para calibre 22, adquirida por Jorge há aproximadamente três meses.

O disparo aconteceu quando os três se dividiram nas margens da represa, cada um em um lado distinto. No momento em que o adolescente avistou uma capivara emergindo da água, ele efetuou um disparo sem perceber que seu pai estava posicionado no lado oposto. O tiro acidental atingiu Jorge Pereira Alves, resultando em ferimentos fatais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, Jorge já estava sem sinais vitais. A morte foi confirmada no local pelos socorristas. Posteriormente, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Criminal compareceram ao local para os procedimentos necessários.

Jorge Pereira Alves era conhecido na região, por sua dedicação à fazenda e pelo relacionamento próximo com o filho. O jovem, por sua vez, trabalhava em outra propriedade rural no município de Santa Rita do Rio Pardo. O caso foi registrado como homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: