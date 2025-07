Motociclista morre em estrada de terra no Assentamento Avaré, zona rural de Santa Rita do Pardo

Um homem de 44 anos, identificado como Dilson de Souza Casemiro, morreu na madrugada dessa segunda-feira (28) após cair da motocicleta que conduzia em uma estrada de terra no Assentamento Avaré, na zona rural de Santa Rita do Pardo, a 245 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente teria ocorrido entre a meia-noite e as 4h da manhã. Dilson trafegava sozinho quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção, se desequilibrou e caiu. Ele morreu no local.

O corpo foi encontrado por moradores durante a madrugada, em frente ao lote conhecido como Rancho Três Irmãos. A vítima estava sob a motocicleta, uma Honda CG Fan 125cc, de cor cinza e placa de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada por um motorista de ambulância do próprio assentamento, que constatou que Dilson já estava sem vida. Em seguida, as polícias Civil e Militar, além da equipe da Perícia Técnica de Bataguassu, compareceram ao local para os procedimentos legais. Após a realização da perícia, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

Dilson não portava documentos no momento do acidente, mas foi identificado por meio dos sistemas policiais. A consulta confirmou que ele possuía CNH válida. Segundo a investigação preliminar, ele era motorista de ônibus, natural de Aquidauana e residia atualmente em Ribas do Rio Pardo.

A Delegacia de Santa Rita do Pardo registrou o caso como sinistro de trânsito com morte provocada pela própria vítima. No entanto, a Polícia Civil ainda apura se houve algum outro fator que possa ter contribuído para o acidente.

