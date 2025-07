Mulheres são flagradas com drogas em sutiã ao tentarem entrar em presídios do Estado

Cicno ocorrências similares foram registradas em duas unidades penais

Neste fim de semana uma série de flagrantes foram realizados em presidios de Mato Grosso do Sul. No total foram apreendidos mais de 730 gramas de drogas com visitantes nas cinco ocorrências registradas.

No último domingo (27.7)Três tentativas de entrada de drogas com características semelhantes foram regsitradas no Estabelecimento Penal de Aquidauana, pelos políciais penais com apoio da tecnologia dos escâneres corporais. O primeiro flagrante ocorreu às 10h, quando o volume atípico no sutiã de uma visitante levantou suspeitas.

Durante a inspeção no bodyscan, foram encontrados dois invólucros contendo cerca de 65,3 gramas de entorpecentes. Apenas 20 minutos depois, nova tentativa: outra mulher, com volume semelhante no sutiã, foi flagrada com mais 51,3 gramas.

Já no início da tarde, às 13h04, o terceiro flagrante regsitrou que 10 invólucros escondidos no sutiã de uma visitante, foram encontrados, um total d4 114,9 gramas de substância ilícita. Somadas, as apreensões em Aquidauana ultrapassaram 230 gramas de drogas, entre substância análoga à cocaína (51g) e maconha (180g).