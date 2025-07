Confira as vagas de emprego disponíveis pela Funsat nesta terça-feira (29)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece nesta terça-feira (29), 2.194 vagas de emprego disponíveis em 130 diferentes ocupações. As oportunidades são ofertadas por 194 empresas que atuam na Capital e estão em busca de novos colaboradores para compor suas equipes.

Entre os destaques estão vagas para ajudante de eletricista (4 postos), analista fiscal (1 posto), atendente de balcão (18 postos), auxiliar de armazenamento (6 postos), auxiliar de logística (115 postos), consultor de vendas (28 postos), desossador (100 postos), magarefe (100 postos), além de 12 vagas para motoristas de caminhão.

Do total de vagas, 1.354 não exigem experiência prévia, o que amplia o acesso ao mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

Exclusivos aos público PCD (Pessoa com Deficiência) são 10 anúncios: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar administrativo (1) e uma vaga para agente de saneamento.

Os interessados podem buscar atendimento na sede da Funsat, das 7h às 17h, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, pelo Instagram @funsat.cg, ou diretamente no site oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande, onde é possível consultar o quadro geral de vagas.

Serviço

Emprega CG – Recrutamento com o Assaí Atacadista

100 vagas de 13 profissões diferentes

Horário: das 8h às 12h

Local: Avenida Fábio Zahran, n°7.919, Jardim América

