Chuva avança por MS com conntraste de temperaturas entre o sul e o norte do Estado

Mínima chega a 10ºC em Campo Grande, enquanto Corumbá pode bater 37ºC; previsão aponta instabilidade e pancadas isoladas



A terça-feira (29) será marcada pela presença de muitas nuvens e pancadas de chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul. Apesar da instabilidade, as temperaturas devem variar bastante conforme a região do Estado, com sensação de frio no sul e calor intenso no norte.

Em Campo Grande, a previsão é de chuva ao longo do dia e máxima de apenas 20°C, com mínima de 10°C e umidade do ar que pode atingir 90%. A combinação de céu encoberto e ventos de fraca a moderada intensidade deve manter a sensação de tempo fechado durante toda a terça.

Enquanto isso, em cidades do norte e oeste do Estado, o cenário é bem diferente. Corumbá, por exemplo, pode registrar até 37°C de máxima, mesmo com possibilidade de chuva isolada. Já em Chapadão do Sul e Dourados, as máximas devem chegar a 34°C e 35°C, respectivamente, ambas com previsão de chuva e umidade baixa à tarde.

Ponta Porã, na região de fronteira, deve ter instabilidade semelhante à da Capital: mínima de 18°C e máxima de 33°C, com umidade relativa do ar variando de 90% a 20%.

Apesar da presença de chuva, os índices de umidade em algumas regiões continuam baixos durante o período da tarde, o que exige atenção para hidratação e cuidados com a saúde. A atuação de ventos de diferentes direções, especialmente do quadrante norte, também ajuda a manter o tempo instável em grande parte do Estado.

