Motociclista morre em colisão frontal com caminhão na MS-112

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu no início da noite desse domingo (19) após colidir de frente com um caminhão na MS-112, na zona rural de Selvíria, cidade localizada a 400 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu quando a motocicleta invadiu repentinamente a pista contrária e bateu contra o veículo de carga. O condutor do caminhão, que seguia no sentido Três Lagoas, relatou que tentou desviar, mas a proximidade e a velocidade impediram que ele evitasse a colisão.

O impacto foi tão forte que o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O local do acidente foi isolado, e a Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para iniciar as investigações sobre as circunstâncias do ocorrido.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima, segundo consta no registro policial.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais