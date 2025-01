Motorista sem CNH e embriagado é preso após atropelar motociclista e desacatar policiais

Na madrugada deste domingo (19), o motorista de um carro Gol foi preso após bater em uma motocicleta, apresentar documentação vencida, ameaçar policias e estar embriado ao volante na Rua Brilahnte em Campo Grande.

O motorista João Carlos, de 40 anos bateu numa moto que estava parada no semáforo e fugiu sem prestar socorro ao perceber que a polícia seria acionada. O motociclista foi parar no capô do carro com o impacto da batida.

A vítima de 18 anos seguiu o motorista que também foi interceptado por testemunhas do acidente entre as ruas Europa e Guassu. Quando policiais militares que foram acionadas e o abordaram, ele fez ameaças.

Conforme boletim de ocorrência, o homem disse que “pegaria um por um” e que “não sabiam com quem estavam mexendo”.

Os policias também notaram que ele aparentava estar alcoolizada porque andava com dificuldade e exalava forte cheiro de álcool. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O carro que tinha multas e licenciamento atrasado foi apreendido e João foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde responderá pelos crimes.