Semana começa com pancadas de chuva e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

A semana começa com tempo instável em Campo Grande e diversas regiões de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Climatempo, nesta segunda-feira (20), há previsão de chuva logo pela manhã, com instabilidade predominando durante a tarde. As temperaturas permanecem amenas, com máxima de 28ºC na capital.

Na terça-feira (21), o Sol deve aparecer entre nuvens, mas a previsão indica chuvas rápidas ao longo do dia e à noite. A temperatura na capital sobe ligeiramente, chegando a 30ºC. A instabilidade climática também deve atingir outras regiões do Estado, contribuindo para a contenção das altas temperaturas registradas nas últimas semanas.

Em Porto Murtinho, que liderou como a cidade mais quente do Brasil por vários dias consecutivos, a máxima hoje é de 31ºC. Outras cidades pantaneiras como Corumbá e Coxim têm previsão de máxima de 29ºC, enquanto Aquidauana pode chegar a 30ºC.

No sul do Estado, os termômetros também devem marcar temperaturas mais amenas. Em Ponta Porã, a máxima prevista é de 26ºC, enquanto Dourados deve atingir 29ºC. Nas regiões do leste e sudeste, Três Lagoas pode chegar a 34ºC, Paranaíba a 33ºC, Nova Andradina a 31ºC, e Bonito e Maracaju não passam dos 29ºC.

A previsão de chuva e temperaturas mais amenas traz alívio após semanas de calor intenso, mas também exige atenção dos moradores, especialmente em relação às condições das estradas e à possibilidade de alagamentos em áreas urbanas.

Com informações do Climatempo

