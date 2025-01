Mulher trans tem 90% do corpo queimado durante briga e é internada em estado grave na Capital

Na madrugada de domingo (19), um conflito entre mulheres transexuais relacionado a serviços de prostituição terminou em um grave incêndio em uma residência na Vila Carvalho, em Campo Grande. A vítima, cujo nome não foi divulgado, está internada em estado grave na Santa Casa.

De acordo com informações da Polícia Militar registradas em boletim de ocorrência, a suspeita, identificada como “Baby”, teve uma discussão com a vítima na noite de sábado (18) em uma boate, devido a desentendimentos relacionados a serviços de prostituição.

Na madrugada seguinte, Baby foi até a residência da vítima, despejou gasolina em vários pontos do imóvel, trancou a porta e ateou fogo utilizando um isqueiro. A suspeita fugiu logo em seguida.

Um vizinho que presenciou o incêndio tentou controlar as chamas com um pequeno extintor de seu veículo, mas não obteve sucesso. Ele então retornou à sua casa, onde pegou um extintor residencial e conseguiu conter o fogo. Posteriormente, ele resgatou a vítima do interior do imóvel e acionou os bombeiros.

Enquanto isso, Baby voltou ao local, desta vez armada com uma faca, e tentou atacar novamente a vítima. No entanto, o vizinho conseguiu impedir a aproximação, e a suspeita fugiu mais uma vez. A vítima sofreu queimaduras em várias partes do corpo e foi socorrida pelos bombeiros em estado grave. Ela foi encaminhada para a Santa Casa da Capital, onde permanece internada.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento, Baby não foi localizada. As autoridades continuam investigando o caso para apurar as circunstâncias e localizar a suspeita.

