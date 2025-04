Motociclista morre em colisão com caminhonete na zona rural de Rochedinho

Adriano Silva de Oliveira, de 39 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (7) após colidir de frente com uma caminhonete na zona rural do distrito de Rochedinho, em Campo Grande. O acidente ocorreu em uma estrada da região e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, equipes da Polícia Civil e da perícia foram acionadas durante a madrugada para atender à ocorrência. No local, os peritos realizaram os procedimentos necessários para a apuração das causas do acidente, que ainda são desconhecidas.

Adriano conduzia uma motocicleta quando colidiu com uma caminhonete Ford F-250. O impacto foi fatal, e ele morreu ainda no local. O motorista do outro veículo foi identificado, mas o boletim policial não informa se ele permaneceu no local da colisão após o acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A polícia investiga as circunstâncias da batida, incluindo a dinâmica do acidente e a eventual responsabilidade do condutor da caminhonete.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais