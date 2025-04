MS tem mais de 577 mil vagas em concursos e seleções com salários que somam até R$ 44,3 mil

Moradores de Mato Grosso do Sul têm à disposição nesta semana diversas oportunidades em concursos públicos e processos seletivos, com mais de 577 mil vagas abertas e salários que podem chegar a R$ 44,3 mil no total, conforme os editais em andamento. As chances contemplam níveis médio, técnico e superior, além de programas de estágio. Confira os destaques:

Fórum de Bonito: vagas de estágio remunerado

O Fórum de Bonito está com inscrições abertas até o dia 25 de abril para estudantes dos cursos de Direito, Administração, Gestão Pública, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Serviços Jurídicos, do 3º ao 8º semestre.

Inscrições presenciais: na Secretaria da Direção do Fórum (Rua Clóvis Cintra, nº 1035, Vila Donária), das 13h às 18h.

Prova dissertativa: 27 de abril, das 8h às 11h, no próprio fórum.

Benefícios: bolsa-auxílio e auxílio-transporte, com carga de 5 horas diárias.

Informações: (67) 3255-1271 (Telma).

IFMS: professor substituto e técnico-administrativo

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu diversas vagas para professores substitutos e cargos técnico-administrativos, com salários de até R$ 13,2 mil, a depender da função e titulação.

Professor substituto

Vagas: 6 (Administração, Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Física, História e Matemática).

Salários: de R$ 5,3 mil a R$ 9 mil.

Inscrições até 13 de abril pela Página do Candidato.

Provas: 26 de abril (didática e títulos).

Edital: disponível no site do IFMS.

Contato: [email protected]

Concursos com 80 vagas

Cargos: 19 vagas para docentes (exatas, biológicas, humanas, etc.) e 61 para técnicos administrativos.

Inscrições até 10 de abril no site do Instituto AOCP.

Taxas: de R$ 80 a R$ 150.

Provas: objetivas (e também didática e de títulos para professores) em 10 cidades do Estado.

Editais: 19/2025 e 20/2025.

Exército: 440 vagas para cadetes da EsPCEx

O Exército Brasileiro abriu 440 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes).

Inscrições até 9 de maio no site www.espcex.eb.mil.br.

Requisitos: ensino médio completo, idade entre 17 e 22 anos, e altura mínima.

Salário inicial: R$ 1.334 como aluno e até R$ 7.315 após formação como Aspirante a Oficial.

Provas: dias 13 e 14 de setembro, em Campo Grande e demais localidades.

Bioparque Pantanal: prazo termina nesta segunda (7)

O Bioparque Pantanal encerra hoje o prazo de inscrição para 23 vagas de níveis médio e superior, com salários de até R$ 5,5 mil.

Vagas: condutores de visitação, técnicos ambientais e gestores.

Exigências: formação específica e CNH B (em alguns cargos).

Cotas: há vagas reservadas para negros e indígenas.

Duração: validade de 1 ano, podendo ser prorrogada.

Governo do Estado: inscrições para médicos e gestores

Encerram também nesta segunda (7) as inscrições para dois editais do Governo de MS, com salários de até R$ 5,4 mil, além de adicional de função de R$ 3.149,43 para médicos.

Vagas: médicos (pediatria e UTI pediátrica) e gestores em saúde.

Carga horária: de 12 a 40 horas semanais.

Exigência: graduação e registro em conselho de classe.

Prefeitura de Guia Lopes da Laguna: seletiva para enfermeiros

A Prefeitura de Guia Lopes da Laguna iniciou nesta segunda (7) as inscrições para formação de cadastro de reserva de enfermeiros.

Salário: R$ 4.977,80 + benefícios.

Carga horária: 40 horas semanais.

Inscrições gratuitas: até 11 de abril, das 7h às 11h, na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Ovídio Paulo de Oliveira, nº 467, bairro Mutirão).

Documentação exigida: ficha de inscrição, currículo e comprovantes de qualificação.

Fique atento aos prazos e requisitos de cada edital.