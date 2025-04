Moradores encontram feto humano após cachorro carregá-lo em rua de Corumbá

Um feto humano foi encontrado na manhã desse domingo (6) em um matagal entre os bairros Guarani e Nova Corumbá, na parte alta de Corumbá, cidade localizada a 428 quilômetros de Campo Grande. O caso chocou moradores da região e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o feto foi avistado por moradores depois que um cachorro apareceu carregando o que, à primeira vista, parecia ser um urso de pelúcia. No entanto, ao perceberem que o “brinquedo” estava sujo de sangue, os populares se aproximaram e constataram que se tratava de um corpo humano em formação.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe no local. O feto foi recolhido e encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por exames que poderão auxiliar na identificação da idade gestacional, causa da morte e outras informações que possam contribuir com a investigação.

Duas testemunhas, de 33 e 35 anos, já foram ouvidas pelas autoridades. A ocorrência foi registrada como achado de feto, e a Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias do ocorrido, incluindo a possibilidade de aborto clandestino ou ocultação de parto.

O caso gerou grande comoção na cidade e a polícia segue com diligências e espera contar com o apoio da população para obter mais informações que possam levar à identificação da origem do feto.

