Mãe e três filhos morrem em grave acidente na BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia

Um trágico acidente ocorrido na noite desse domingo (6) na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, tirou a vida de Drielle Leite Lopes e seus três filhos, incluindo um bebê de apenas três meses de idade. A colisão envolveu três veículos, sendo um deles consumido pelas chamas após o impacto.

De acordo com o registro policial, no veículo Saveiro estavam Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, que conduzia o carro, sua esposa Drielle, e os quatro filhos do casal, com idades entre três meses e 12 anos. Drielle e três das crianças, sendo um bebê de três meses e os filhos de 10 e 11 anos, morreram no local.

A família retornava de Sidrolândia, onde havia passado o domingo com parentes, quando o veículo Volkswagen Saveiro em que estavam foi violentamente atingido por um Chevrolet Corsa, nas proximidades da Estação Guavira. Segundo testemunhas, o Corsa trafegava em alta velocidade e de forma descontrolada, fazendo zigue-zague pela pista.

O impacto da colisão lateral entre os dois veículos foi tão forte que, em seguida, a Saveiro acabou atingida também por uma carreta carregada com calcário. O Corsa, que pegou fogo após a batida, teve o motorista arremessado para fora. Ele sofreu múltiplas fraturas e foi encaminhado ao hospital. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado. O condutor da carreta saiu ileso.

Oldinei foi socorrido com vida e levado ao hospital. O outro filho do casal, de 12 anos, também sobreviveu, mas em estado grave. A colisão gerou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros na região. Imagens do local mostram as chamas consumindo um dos veículos e viaturas de resgate tentando controlar a situação.

A família, natural de Sidrolândia, era bastante conhecida na cidade. A tragédia causou comoção entre moradores e familiares. Autoridades iniciaram as investigações sobre as circunstâncias do acidente.

