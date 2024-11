Motociclista morre após ser prensada por caminhão em acidente na Avenida Guaicurus

Maria do Carmo Moreira Gomes, de 42 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (18) após sofrer um grave acidente na Avenida Guaicurus, em Campo Grande. Ela conduzia uma motocicleta e o acidente aconteceu no cruzamento com a Rua da Divisão, no Jardim Nashiville.

Testemunhas relataram que Maria do Carmo e o motorista de uma picape estavam parados no semáforo aguardando o sinal abrir, quando um caminhão, conduzido por um homem de 35 anos, não conseguiu frear a tempo. O veículo pesado acabou prensando a motociclista contra a traseira da picape.

Com o impacto, Maria foi parar sembaixo do caminhão e sofreu múltiplas fraturas na parte inferior do corpo. De acordo com informações de um pedreiro que prestava serviço para a vítima, ela estava a caminho de uma loja de materiais de construção, localizada a cerca de 600 metros do local, para comprar pisos para a reforma de sua casa.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimar Maria por cerca de 40 minutos, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A via foi interditada pela BPMTran (Polícia Militar de Trânsito) para os trabalhos da perícia. O motorista do caminhão permaneceu no local e estava visivelmente abalado com o ocorrido.

Moradores e comerciantes da região apontaram que o cruzamento é conhecido pelos frequentes acidentes. Um comerciante que trabalha próximo ao local afirmou que o semáforo frequentemente apresenta defeitos e que a sinalização é insuficiente.

“A gente já perdeu as contas de quantos acidentes aconteceram aqui. O semáforo vive parado e a sinalização não ajuda. Algo precisa ser feito antes que mais vidas sejam perdidas”, disse.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente e apurar as responsabilidades.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais