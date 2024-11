Para cacheadas, crespas, onduladas… 2º Encontro Cacheia Campo Grande acontecerá nesta quarta-feira

Com entrada solidaria de 2kg de alimento não perecível, toda a arrecadação será revertida para LBV

Com o objetivo de levar autoestima às pessoas de forma solidária, compartilhar dicas e experiências de produtos para os desafios da transição capilar, além de divulgar o 17º Concurso Beleza Negra Campo Grande, o “2º Encontro Cacheia Campo Grande” acontecerá nesta quarta-feira (20), na Capital, das 14h às 18h, na sede da LBV (Legião da Boa Vontade).

A entrada solidaria é 2kg de alimentos não perecíveis e haverá vários sorteios de brindes. O evento é voltado para as cacheadas, crespas, onduladas e pessoas em transições capilares. Serão apresentadas técnicas de finalização, modelagem e manutenção dos cachos. Além de mostrar diferentes tipos de cabelos e suas características para modelagem e manutenção diária. Todos os momentos serão registrados para serem publicados no site e nas redes sociais.

O tema do encontro é “Cacheia Campo Grande”, com o objetivo de reunir as pessoas para incentivar a liberdade dos cabelos, aceitação dos seus cabelos naturais e ajudar jovens e adultos que procuram novas referências do que é belo e inspirador, com um único intuito de passar para as pessoas que todas são lindas, independente do formato do cabelo ou do corpo, pois o que importa é estar feliz consigo mesmo. Mais o evento é indicado para todos os públicos, inclusive cabelos lisos e homens.

O evento contará com diversos sorteios, como: esmaltes; pés e mãos, hidratação capilar, produtos de beleza, serviços gratuitos de penteados, sobrancelhas, cortes de cabelo e amostras e kits.

Compondo o cronograma:

Apresentações de empoderamento com palestras;

Apresentações de dança, depoimentos, cortes de cabelo e maquiagem;

Técnicas de hidratação e fitagem;

Desfile de moda com modelos negros;

Display das lojas com modelos negros;

Serviço

2º Encontro Cacheia Campo Grande;

Quarta-feira (20);

Das 14h às 18h;

Sede da Legião da Boa Vontade – Av. Gunter Hans, 5055;

Mais informações: (67) 99221-8938 Rudy Nolasco.