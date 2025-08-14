Motociclista morre após queda na Avenida Gury Marques em Campo Grande

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na noite dessa quarta-feira (13) após cair da moto que conduzia na Avenida Gury Marques, no Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h. Quando a equipe chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já prestava atendimento à vítima. Foram feitas tentativas de reanimação, mas o homem não resistiu. Ele usava capacete, onde foi encontrado um telefone celular.

A perícia constatou que o motociclista pilotava uma Honda CG 150 no sentido sul-norte da via e, cerca de 150 metros antes da Clínica Carandá, perdeu o controle do veículo, caindo na pista. Não há indícios de colisão com outro automóvel.

Durante os trabalhos periciais, foram apreendidos 6,1 gramas de maconha com o motociclista, material encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Entre os objetos entregues à funerária estavam um relógio danificado, uma mochila de couro marrom, uma pulseira prateada e um celular.

A moto foi removida ao pátio da Autotran por estar com licenciamento vencido. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac Cepol.

