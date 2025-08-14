Saúde da Mulher: Carreta do Hospital de Amor atrai pacientes em busca de atendimento rápido e sem burocracia

A demora para conseguir consultas na rede básica de saúde foi alguma das principais queixas de mulheres que aproveitaram a passagem da Carreta de Prevenção do Hospital de Amor por Campo Grande. Para muitas, o serviço itinerante representa a chance de realizar um exame preventivo de forma rápida, sem as barreiras e a burocracia enfrentadas nas unidades públicas.

A unidade móvel, instalada em frente ao Pátio – O Shopping do Centro, funciona entre os dias 13 e 15 de agosto, das 7h às 17h, oferecendo 60 exames gratuitos de mamografia por dia para mulheres de 40 a 69 anos, por ordem de chegada.

Enquanto aguardavam atendimento, pacientes relataram à reportagem que a agilidade do serviço contrasta com a morosidade da rede pública. A diarista Marta Regina Mêndola, 63 anos, disse que, apesar de já ter recebido atendimento hospitalar de qualidade, a experiência nos postos de saúde deixa a desejar.

“Nunca tem médico. Eu já fui lá no hospital, foi fácil o atendimento. O atendimento lá é excelente, você nem acredita que é aqui do Sul. Parece outro mundo. No posto, no centro, o atendimento deixa a desejar. É muita burocracia e falta acolhimento”, afirmou.

A costureira aposentada Eva Ferreira, 74 anos, contou que já perdeu a conta de quantas vezes teve consultas remarcadas. “Cansei de marcar consulta três vezes no posto, chegar lá e manda

em vir no outro dia, depois no outro e, por fim, só no mês seguinte. Aqui é rápido: você passa e já faz. É uma coisa boa, que deixa as pessoas contentes”, disse.

O objetivo da ação é ampliar o acesso a exames preventivos, reforçando a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a saúde da população.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, garantindo mais praticidade e acesso rápido ao serviço.

Direitos garantidos por lei ainda não chegam às pacientes

O Estado já revelou outros entraves enfrentados por mulheres na rede pública de saúde da Capital — situações em que leis e programas foram anunciados, mas ainda não saíram do papel. Um exemplo é a Lei nº 15.171/2025, que ampliou o direito à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação causada por câncer, acidentes ou violência, tanto no SUS quanto na rede privada.

Em Mato Grosso do Sul, o serviço ainda é restrito e, em Campo Grande, não há previsão de ampliação. Em 2024, o SUS realizou 99 procedimentos no estado; entre janeiro e maio deste ano, foram apenas 24.

Outro caso é o da Lei nº 7.440/2025, em vigor desde julho, que garante fisioterapia gratuita na rede pública de Campo Grande para mulheres mastectomizadas, com o objetivo de prevenir sequelas físicas e emocionais. Apesar da sanção, o serviço ainda não foi implantado e não há previsão para começar.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta edição.

Por Suelen Morales

