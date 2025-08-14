Secretário de Saúde de Selvíria é exonerado após operação da PF contra fraudes no SUS

O secretário municipal de Saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, foi exonerado de seu cargo nesta quarta-feira (13), um dia após ser alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, no âmbito da Operação Rastro Cirúrgico. A decisão foi publicada no Diário da Assomasul e assinada pelo prefeito Jaime Ferreira (PSDB), que nomeou a secretária adjunta, Dalila Flavia Barbosa Rodrigues, para assumir a pasta.

A operação, deflagrada na manhã desta terça-feira (12), investiga possíveis fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo a gestão municipal. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo seis em Selvíria, três em Aparecida do Taboado e quatro em São José do Rio Preto (SP). A investigação apura crimes como peculato, desvio de recursos públicos e fraude em licitações.

As irregularidades começaram a ser investigadas após denúncias relacionadas ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Selvíria. A PF encontrou indícios de contratações não cumpridas, superfaturamento em contratos de preços e falta de comprovação de procedimentos cirúrgicos realizados e pagos pela prefeitura. Também foi verificado que existiam múltiplos contratos com objetos idênticos, firmados com as mesmas empresas e com vigências simultâneas, o que resultou em pagamentos duplicados por serviços idênticos.

Em um dos casos, uma clínica médica contratada não existia fisicamente, e as auditorias indicaram que procedimentos cirúrgicos não deixaram registros, como prontuários ou registros de uso das salas.

Durante a ação, a PF apreendeu veículos e motos de luxo, armas e pedras preciosas. Ao final das investigações, os envolvidos poderão ser processados por peculato, apropriação indébita, desvio de recursos, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que podem chegar até 33 anos de prisão.

Edgar Barbosa dos Santos, que ocupava o cargo desde a gestão do ex-prefeito José Fernando Barbosa dos Santos (Avante), teve sua exoneração autorizada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, devido à presença de investigados com foro por prerrogativa de função.

Por Brunna Paula e Juliana Aguiar