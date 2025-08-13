Homem é executado a tiros no centro de Corumbá

João Farias da Silva, de 53 anos, foi morto enquanto esperava ônibus; polícia analisa imagens de câmeras para identificar suspeito

Um homem de 53 anos foi assassinado nesta quarta-feira (13) no centro de Corumbá. João Farias da Silva estava na rua 13 de Junho, próximo ao cruzamento com as ruas Tiradentes e Ladário, quando foi atingido por dois disparos na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h10 e isolou a área com apoio da Agetrat até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica. Segundo informações preliminares, a vítima provavelmente aguardava transporte para se deslocar até um assentamento rural.

Em entrevista ao portal Diário Corumbaense, o delegado Guilherme Oliveira Pena detalhou o que se sabe até o momento: “A informação é que passou um motociclista aqui, numa moto preta, que vestia uma camisa vermelha e uma calça preta também. Ele e a vítima conversaram por um tempo, então, a gente acredita que se conheciam. Em seguida, o homem da moto saiu e uns cinco minutos depois, ele retornou e fez os disparos na cabeça da vítima”.

A polícia já tem acesso a imagens de câmeras de segurança e trabalha para identificar o autor do crime e esclarecer a motivação. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram