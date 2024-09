Motociclista morre após perder controle e bater em coqueiro em Itaporã

Um homem de 32 anos morreu na noite de domingo (1º) após perder o controle da direção da moto, cair e bater em um coqueiro em Itaporã, a cerca de 234 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no canteiro central da cidade e resultou na morte do motociclista, que foi identificado pelo irmão, presente no local.

De acordo com o registro policial, o irmão da vítima relatou que o motociclista havia consumido bebidas alcoólicas momentos antes do acidente. Após deixar o local, ele pegou sua motocicleta e seguiu pela via, onde perdeu o controle, levando à colisão fatal.

A Polícia Militar foi chamada ao local do acidente e descreveu a cena como impactante. Foram encontradas marcas significativas no canteiro central e no poste de iluminação. “Marca de choque no coqueiro e marcas de arrastamento na massa asfáltica por aproximadamente 20 metros”, detalha o boletim de ocorrência.

Apesar dos esforços para salvar a vítima, ela foi levada à unidade de saúde sem sinais vitais, e a morte foi confirmada ao dar entrada no local. A polícia continua a investigar o acidente e reforça a importância da conscientização sobre os riscos de dirigir sob a influência de álcool.

