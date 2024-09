Calor continua em MS e nesta terça-feira as máximas podem atingir os 40 °C

A terça-feira (3) continua com tempo estável e predomínio de sol em todo Mato Grosso do Sul. As temperaturas continuam em elevação e acima da média para o período, com máximas próximas da casa dos 40 °C.

Aliado às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 8-20%. Essa situação meteorológica ocorre devido a ocorrência de uma onda de calor, favorecida pela atuação de uma massa de ar quente e seca.

Em Campo Grande, a previsão é que o dia comece com 21°C e alcance os 36 °C na hora mais quente do dia. Já em Corumbá e Coxim, os termômetros podem atingir os 37°C.

Porto Murtinho fica ainda mais quente, com 38 °C. Aquidauana será uma das cidades mais quentes do Estado nesta terça, com máxima de 39°C. Não há previsão de chuva para nenhuma região de Mato Grosso do Sul.

