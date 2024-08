Motociclista morre após bater em carreta estacionada na rodovia

O motocilcista Savio Henrique Paula, de 26 anos, morreu na madrugada deste sábado (31), após bater a moto em uma carreta que estava estacionada na MS-278, em Caarapó.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 3h30. O motorista disse que estava indo com o caminhão carregado de soja do distrito de Indápolis para descarregar na cidade de Caarapó. O modelo é um Mercedes Benz/1938 S, ano/mod 2004, cor branca acoplado a carreta semi-reboque.

Ele estacionou o veículo às margens da rodovia pror problemas mecânicos às 17h30 da últimasexta-feira (30) com sinalização na pista a cerca de 300 metros com galhos verdes e dois cones.

Ele também disse que o alerta estava ligada e estava na cabine do caminhão no momento do acidente.

O motociclista colidiu na traseira do caminhão. O modelo da motocileta era uma CG Titan, cor preta. De acordo com informações da rádio JotaFm, Ao ouvir o barulho, de imediato o motorista acionou o Corpo de Bombeiros de Caarapó que constatou o óbito no local.

Estiveram no local, a Delegacia de Caarapó e Perícia de Fátima do Sul. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

