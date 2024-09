Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Chapadão do Sul

Uma mulher de 37 anos foi assassinada com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira (2), em uma casa na Vila Planalto, em Chapadão do Sul, cidade localizada cerca de 331 quilômetros de Campo Grande. A polícia ainda não divulgou o nome da vítima, e as investigações estão em andamento para identificar o autor do crime.

Conforme informações preliminares, o crime ocorreu na Rua P-22 e, segundo apuração do Campo Grande News, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram o disparo. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a mulher sentada no canto de uma cama, com um ferimento na cabeça. Não houve tempo para socorro, e a morte foi constatada no local.

A perícia técnica e os policiais civis foram chamados para realizar os procedimentos que auxiliarão na investigação. O companheiro da vítima, que estava no quarto no momento do disparo, foi ouvido pela polícia. Ele relatou que viu quando uma pessoa se aproximou da janela e atirou contra a mulher.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor seja repassada anonimamente aos canais de denúncia.

