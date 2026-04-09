Motociclista morre após colisão em trevo de rodovias na fronteira de MS

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em uma colisão com um carro no trevo das rodovias MS-164 e MS-384, em Ponta Porã, na tarde desta quarta-feira (8). O município fica a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, o motorista do carro acessava a rodovia quando não percebeu a aproximação da motocicleta, que seguia pela pista. O veículo acabou atingindo a moto, provocando o acidente.

Policiais do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), da base de Aquidabã, foram acionados por usuários da estrada. Ao chegarem ao local, os militares encontraram duas vítimas caídas no chão e iniciaram a sinalização da via para evitar novos acidentes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi chamado para prestar socorro. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o passageiro estava consciente e com ferimentos leves, foi atendido pela equipe de resgate e encaminhado ao hospital da cidade.

Equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Perícia Técnica da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizaram os levantamentos no trecho. A área foi isolada durante os trabalhos periciais e o tráfego liberado após a conclusão dos procedimentos.

O motorista do carro foi orientado a procurar a delegacia para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente, que ainda serão investigadas.

Reclamações sobre visibilidade no trevo

O acidente ocorreu em uma região de assentamentos rurais. A MS-164 liga Ponta Porã ao distrito de Nova Itamaraty, enquanto a MS-384 conecta o município às cidades de Cabeceira do Apa e Antônio João.

Moradores da região afirmam que a falta de manutenção nas rodovias estaduais aumenta o risco de acidentes. Segundo relatos, o mato alto às margens do trevo compromete a visibilidade dos motoristas, dificultando a percepção de veículos que trafegam pela via e elevando o perigo de colisões no local.

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