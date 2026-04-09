Gerson Claro destaca impacto de obras em Nioaque durante agenda dos 177 anos do município

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro acompanhou, nesta terça-feira (8), a agenda do Governo do Estado em Nioaque, marcada por entregas e anúncios de obras em celebração aos 177 anos do município. Ao longo das atividades, o parlamentar enfatizou o impacto direto dos investimentos na vida da população e o papel da Assembleia Legislativa na viabilização dessas ações.

“A Assembleia Legislativa tem sido protagonista no debate político e responsável na agenda do Mato Grosso do Sul. O que interessa é aquilo que, efetivamente, muda e ajuda na vida das pessoas. A Assembleia tem que trabalhar para melhorar a escola, a saúde, a estrada, sem ficar em embates que não levam a resultados”, afirmou.

A agenda incluiu a supervisão da obra de revitalização da Praça XV de Novembro e a entrega de investimentos importantes em diferentes áreas. Entre eles, a cobertura de quadras poliesportivas em aldeias e bairros, ampliação e reforma de escolas estaduais com acessibilidade, além da implantação de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), com rede coletora e ligações domiciliares.

A agenda contou com o descerramento do totem da obra de implantação e pavimentação da rodovia MS-347, que vai interligar municípios e fortalecer a logística regional, criando um novo acesso até Campo Grande.

“A MS-347 muda toda a estrutura de uma região. É um novo corredor que conecta municípios e impulsiona o desenvolvimento. Estamos falando de mais de R$ 130 milhões em investimentos recentes, que geram emprego, renda e oportunidades”, destacou.

Ao comentar o aniversário da cidade, o deputado ressaltou o simbolismo das entregas. “Celebrar os 177 anos de Nioaque com obras concretas é olhar para frente, garantindo melhores condições de vida para quem mora aqui hoje e preparando o município para o futuro”, disse.