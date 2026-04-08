Dupla é presa após quebrar vidro de carro e roubar celular em Campo Grande

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos em flagrante na tarde de terça-feira (7), após um roubo registrado na Vila Planalto, em Campo Grande. O celular levado da vítima foi recuperado pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua Grécia. A vítima estava dentro do carro, em frente a uma clínica, esperando a chuva passar, quando foi abordada por dois suspeitos.

Como a vítima se recusou a abrir o vidro, os autores quebraram a janela com uma pedra e, sob ameaça, pegaram o aparelho celular antes de fugir a pé.

Após o registro da ocorrência, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), em apoio à DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), localizaram um dos envolvidos em uma casa na Vila Nasser. Ele confessou o crime e entregou o celular.

O comparsa também foi localizado, mas tentou fugir pulando muros de residências vizinhas. Ele acabou sendo capturado pelos policiais.

Os dois foram encaminhados à delegacia e autuados por roubo. O celular foi devolvido à vítima.