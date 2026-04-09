Dupla é presa ao tentar furtar cabos e peças em barracão da prefeitura em Rio Brilhante

Dois homens foram presos na noite dessa quarta-feira (8) após invadirem um barracão da prefeitura em Rio Brilhante e tentarem furtar cabos de computador e partes de mobiliário. A ocorrência foi registrada no Parque Industrial, na Rua Benjamin Constant, saída para Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas pelo portal local Rio Brilhante em Tempo Real, um homem de 43 anos foi flagrado tentando levar cabos de computador e a base de uma cadeira tipo “estrela” do interior do barracão. Um jovem de 26 anos também acabou detido por participação na tentativa de furto.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada por volta das 18h, após denúncia de um possível furto em andamento. Ao chegar ao local, a equipe encontrou um Volkswagen Gol branco estacionado em frente ao imóvel e abordou o homem que estava na lateral do barracão, próximo ao muro.

Durante a abordagem, ele admitiu aos policiais que pretendia subtrair os cabos de computador sem autorização. O suspeito ainda relatou que havia outro homem dentro do barracão, que teria acessado o local por uma fresta na lateral do prédio.

Pouco depois, o segundo suspeito saiu do interior do imóvel carregando uma chave de fenda. Aos policiais, ele confirmou que havia entrado no barracão para retirar a base de uma cadeira, afirmando que foi convidado pelo primeiro homem a participar da ação.

Há informações na imprensa local de que um dos suspeitos seria servidor do município, porém a informação não foi confirmada pelos policiais ouvida pela reportagem.

Os dois homens foram encaminhados para exame de corpo de delito em unidade hospitalar e, em seguida, levados à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado na forma tentada, mediante concurso de pessoas.

Segundo a PM (Polícia Militar), o veículo utilizado pelos suspeitos foi submetido a busca veicular, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado em seu interior.

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