Motociclista morre após colidir com poste no Bairro Los Angeles, em Campo Grande

Um motociclista ainda não identificado morreu na noite dessa sexta-feira (23) após colidir violentamente com um poste na Rua Luís Gustavo Ramos de Arruda, esquina com a Rua Feliciano Medeiros, no Bairro Los Angeles, região sul de Campo Grande. O acidente ocorreu em frente a uma conveniência localizada no Loteamento Vespasiano Martins.

De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia uma motocicleta Honda CG Fan no sentido leste-oeste da via quando perdeu o controle da direção e acabou batendo de frente com o poste. O impacto foi tão forte que o motociclista sofreu uma grave hemorragia facial, vindo a falecer ainda no local.

Imagens mostram o trabalho das autoridades isolando a área do acidente e realizando os primeiros procedimentos. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas, mas, apesar dos esforços, não conseguiram salvar a vítima.

Além dos socorristas, agentes do BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) e da Polícia Civil estiveram no local para iniciar os trâmites legais e investigar as possíveis causas da colisão. Até o momento, a identidade do motociclista não foi divulgada pelas autoridades.

A dinâmica exata do acidente ainda será apurada pelas equipes de investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. Familiares da vítima ainda não foram localizados.

